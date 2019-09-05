Порошенко грозит тюрьма, названы сроки: «додавливать есть за что»

05.09.2019 19:46

Владимир Зеленский будет додавливать экс-президента Петра Порошенко

Об этом в видеоинтервью Politeka заявил политолог Юрий Романенко.

По его словам, весной, когда звучали лозунги о посадках, у команды Зеленского не было физической возможности их осуществить. Чего нельзя сказать о сегодняшнем дне. Поэтому, будут сажать предыдущую власть, или нет – станет понятно в течении ближайшего полугода.

«Я не думаю, что они пойдут по пути договорняков, потому что Зеленский прекрасно видел перед собой, чем закончил Петр Порошенко. Да и Петра Алексеевича, я думаю, будут, все-таки, додавливать.

Вообще, политика – это искусство возможного. Поэтому, ты можешь делать то, что ты хочешь, только когда у тебя есть соответсвующий инструментарий, а не только желания. Весной были желания, но не было инструментария. Сегодня есть и то, и другое и, я думаю, все сложится», — говорит Романенко.

Кроме того, «додавливать» Порошенко есть за что, считает эксперт. Начиная от Иловайска и заканчивая решениями, принятыми по поводу вояжа в Азовское море, в результате которого 24 человека оказались в плену.

Источник: https://politeka.net