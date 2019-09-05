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Приметы на 5 сентября: что нельзя делать
5 сентября православная церковь почитает память Луппа Солунского, который был верным слугой великомученика Дмитрия Солунского. Проживал Лупп в конце III в. – начале IV в. Он присутствовал при кончине своего господина. Кровью великомученика он омочил свою одежду и взял с его руки перстень, пишут Подробности.
Лупп именем Дмитрия Солунского творил в Солунии многие чудеса. За то, что он разбил языческих идолов, его преследовали язычники, но святой остался невредимым. Он добровольно сдался мучителям и по приказу императора Максимиана был усечен мечом.
Традиции 5 сентября
С этого времени в северных областях обычно начинаются первые заморозки. В народе говорили: "Луппенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся". Святого Луппа представляли крепким рыжеволосым мужиком, который 5 сентября ходит по земле и крестьян по спине хлопает.
К этому времени поспевала брусника, а в поле доходил овес. Женщины и дети шли в лес собирать ягоды, которые многие хозяйки мочили на зиму. Моченую бруснику использовали в качестве гарнира, начинки для пирогов и блинов или десерта (добавляли мед или сахар).
Знахари в этот день собирали коренья и листья брусники, которые использовали как противовоспалительное и дезинфицирующее средство. Не стоит в этот день ругаться в доме.
Приметы на 5 сентября
- Журавли на юг улетели – к ранней зиме.
- Гром в этот день – к теплой осени и холодной зиме.
- Если утром мороз, то зима рано наступит.
- Нет заморозков – сентябрь будет теплым.
- Листья "лицом" к земле падают – к мягкой и теплой зиме. Если "лицом" к небу, то зимние месяцы будут холодными.
- Если журавли летят низко над землей, то зима будет поздней и теплой.
- Журавли быстро летят и не кричат в полете – к непогоде.
- Брусника созрела – пора собирать овес.
Сон с 4 на 5 сентября
- мыло – к потере или смене работы;
- горчица – к получению плохих новостей;
- деньги найти – к бедности;
- муж – к хлопотам.
Теги: Донбасс, религия, церковь, приметы
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