Приметы на 5 сентября: что нельзя делать

05.09.2019 11:00

5 сентября православная церковь почитает память Луппа Солунского, который был верным слугой великомученика Дмитрия Солунского. Проживал Лупп в конце III в. – начале IV в. Он присутствовал при кончине своего господина. Кровью великомученика он омочил свою одежду и взял с его руки перстень, пишут Подробности.

Лупп именем Дмитрия Солунского творил в Солунии многие чудеса. За то, что он разбил языческих идолов, его преследовали язычники, но святой остался невредимым. Он добровольно сдался мучителям и по приказу императора Максимиана был усечен мечом.

Традиции 5 сентября

С этого времени в северных областях обычно начинаются первые заморозки. В народе говорили: "Луппенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся". Святого Луппа представляли крепким рыжеволосым мужиком, который 5 сентября ходит по земле и крестьян по спине хлопает.

К этому времени поспевала брусника, а в поле доходил овес. Женщины и дети шли в лес собирать ягоды, которые многие хозяйки мочили на зиму. Моченую бруснику использовали в качестве гарнира, начинки для пирогов и блинов или десерта (добавляли мед или сахар).

Знахари в этот день собирали коренья и листья брусники, которые использовали как противовоспалительное и дезинфицирующее средство. Не стоит в этот день ругаться в доме.

Приметы на 5 сентября

Журавли на юг улетели – к ранней зиме.

Гром в этот день – к теплой осени и холодной зиме.

Если утром мороз, то зима рано наступит.

Нет заморозков – сентябрь будет теплым.

Листья "лицом" к земле падают – к мягкой и теплой зиме. Если "лицом" к небу, то зимние месяцы будут холодными.

Если журавли летят низко над землей, то зима будет поздней и теплой.

Журавли быстро летят и не кричат в полете – к непогоде.

Брусника созрела – пора собирать овес.

Сон с 4 на 5 сентября