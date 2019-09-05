Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Приметы на 5 сентября: что нельзя делать

05.09.2019 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Приметы на 5 сентября: что нельзя делать

5 сентября православная церковь почитает память Луппа Солунского, который был верным слугой великомученика Дмитрия Солунского. Проживал Лупп в конце III в. – начале IV в. Он присутствовал при кончине своего господина. Кровью великомученика он омочил свою одежду и взял с его руки перстень, пишут Подробности.

Лупп именем Дмитрия Солунского творил в Солунии многие чудеса. За то, что он разбил языческих идолов, его преследовали язычники, но святой остался невредимым. Он добровольно сдался мучителям и по приказу императора Максимиана был усечен мечом.

Традиции 5 сентября

С этого времени в северных областях обычно начинаются первые заморозки. В народе говорили: "Луппенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся". Святого Луппа представляли крепким рыжеволосым мужиком, который 5 сентября ходит по земле и крестьян по спине хлопает.

К этому времени поспевала брусника, а в поле доходил овес. Женщины и дети шли в лес собирать ягоды, которые многие хозяйки мочили на зиму. Моченую бруснику использовали в качестве гарнира, начинки для пирогов и блинов или десерта (добавляли мед или сахар).

Знахари в этот день собирали коренья и листья брусники, которые использовали как противовоспалительное и дезинфицирующее средство. Не стоит в этот день ругаться в доме.

Приметы на 5 сентября

  • Журавли на юг улетели – к ранней зиме.
  • Гром в этот день – к теплой осени и холодной зиме.
  • Если утром мороз, то зима рано наступит.
  • Нет заморозков – сентябрь будет теплым.
  • Листья "лицом" к земле падают – к мягкой и теплой зиме. Если "лицом" к небу, то зимние месяцы будут холодными.
  • Если журавли летят низко над землей, то зима будет поздней и теплой.
  • Журавли быстро летят и не кричат в полете – к непогоде.
  • Брусника созрела – пора собирать овес.

Сон с 4 на 5 сентября

  • мыло – к потере или смене работы;
  • горчица – к получению плохих новостей;
  • деньги найти – к бедности;
  • муж – к хлопотам.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, религия, церковь, приметы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх