Сегодня жизнь украинцев изменится навсегда: этого ждали годами, Зеленский устроит вендетту

05.09.2019 13:03

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начинает свою работу в четверг, 5 сентября

В пресс-брифинге по этому поводу примут участие, помимо судей, президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.

ВАКС — высший специализированный орган в системе судоустройства Украины. Действует на постоянной основе и находится в Киеве.

С 5 сентября исключительно этот суд будет рассматривать следующие преступления:

— нецелевое использование бюджетных средств;

— злоупотребление властью или служебным положением;

— злоупотребление служебным положением в юридическом лице частного права;

— злоупотребление лицом, предоставляющим админуслуги;

— принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом.

В предметную юрисдикцию антикорсуда также входят еще некоторые правонарушения — но только если они были совершены путем злоупотребления служебным положением:

— нецелевое использование бюджетных средств;

— подкуп сотрудников предприятия;

— присвоение, растрата имущества или овладение им;

— присвоение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, либо радиоактивных материалов или овладение ими;

— присвоение наркотических средствам, психотропных веществ, их аналогов или овладение ими;

— присвоение прекусоров или овладение ими;

— присвоение оборудования для изготовления наркотиков или овладение им;

— присвоение документов, штампов, печатей или овладение ими;

— присвоение военнослужащими военного имущества или овладение им;

— нарушение правил оборота наркотических средств.

В Центре противодействия коррупции опасаются, что с первых дней ВАКС может «утонуть» в делах. По их подсчетам, в суд могут передать около 3500 дел – по 500 на каждую из семи судейских коллегий. В таком случае рассмотрение одного дела может занять до 4,5 лет.

Все судьи Антикорсуда прошли конкурсный отбор — их 38 человек: 27 судей первой инстанции; 11 судей апелляционной палаты. Все они имеют дополнительные гарантии их личной безопасности и личной безопасности членов семей, а также гарантии сохранения их имущества.

Его председателем стала 37-летняя Ольга Танасевич. Она, как и любой глава Антикоррупционного суда, должна занимать должность 3 года.

Высший антикоррупционный суд будет работать в Киеве рядом с НАБУ и САП, по адресу проспект Победы, 41.

Источник: https://politeka.net