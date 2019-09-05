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Сегодня жизнь украинцев изменится навсегда: этого ждали годами, Зеленский устроит вендетту
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начинает свою работу в четверг, 5 сентября
В пресс-брифинге по этому поводу примут участие, помимо судей, президент Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка.
ВАКС — высший специализированный орган в системе судоустройства Украины. Действует на постоянной основе и находится в Киеве.
С 5 сентября исключительно этот суд будет рассматривать следующие преступления:
— нецелевое использование бюджетных средств;
— злоупотребление властью или служебным положением;
— злоупотребление служебным положением в юридическом лице частного права;
— злоупотребление лицом, предоставляющим админуслуги;
— принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом.
В предметную юрисдикцию антикорсуда также входят еще некоторые правонарушения — но только если они были совершены путем злоупотребления служебным положением:
— нецелевое использование бюджетных средств;
— подкуп сотрудников предприятия;
— присвоение, растрата имущества или овладение им;
— присвоение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, либо радиоактивных материалов или овладение ими;
— присвоение наркотических средствам, психотропных веществ, их аналогов или овладение ими;
— присвоение прекусоров или овладение ими;
— присвоение оборудования для изготовления наркотиков или овладение им;
— присвоение документов, штампов, печатей или овладение ими;
— присвоение военнослужащими военного имущества или овладение им;
— нарушение правил оборота наркотических средств.
В Центре противодействия коррупции опасаются, что с первых дней ВАКС может «утонуть» в делах. По их подсчетам, в суд могут передать около 3500 дел – по 500 на каждую из семи судейских коллегий. В таком случае рассмотрение одного дела может занять до 4,5 лет.
Все судьи Антикорсуда прошли конкурсный отбор — их 38 человек: 27 судей первой инстанции; 11 судей апелляционной палаты. Все они имеют дополнительные гарантии их личной безопасности и личной безопасности членов семей, а также гарантии сохранения их имущества.
Его председателем стала 37-летняя Ольга Танасевич. Она, как и любой глава Антикоррупционного суда, должна занимать должность 3 года.
Высший антикоррупционный суд будет работать в Киеве рядом с НАБУ и САП, по адресу проспект Победы, 41.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Антикоррупционный суд, Зеленский
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