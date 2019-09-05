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Стало известно, накажут ли Порошенко за очередной "прогул" допроса в ГБР

05.09.2019 16:00
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Стало известно, накажут ли Порошенко за очередной "прогул" допроса в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, который был запланирован на 14:00. Чуть раньше перед допросом под зданием бюро проходила акция протеста. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "Корреспондент".

Игорь Головань, адвокат Порошенко, заявил, что экс-президент не собирается участвовать в сегодняшнем допросе по «многим уважительным причинам». Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Государственное бюро расследований хотело допросить экс-президента, народного депутата Петра Порошенко по делу о злоупотреблении властью или служебным положением. "Адвокат объяснил причину неявки своего подзащитного - он теперь народный депутат Украины и работает в сессионном зале", - написал председатель ГБР Труба. Директор ГБР напомнил, что депутатский иммунитет пока не позволит применить к нему норму УПК о принудительном приводе. "Но есть одно "но". У народных депутатов есть только четыре месяца, чтобы использовать эту возможность, так как далее они будут "прикосновенны".

Бывший президент увидел в очередном вызове на допрос в Госбюро расследований признаки политических преследований. "Я сейчас работал в Верховной Раде. И на сегодняшний день, особенно после нынешнего решения есть подтверждение, что ГБР создано неконституционно. И оно имеет все признаки политических преследований", - заявил Порошенко.



Теги: Донбасс, наказание, прогул, Порошенко
 
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