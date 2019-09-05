У Зеленского устроили массовые "чистки" в Кабмине: кто попал в список, кроме Туки и Грымчака

05.09.2019 17:45

Более 30 заместителей министров из 12 ведомств были единовременно лишены своих должностей по решению нового премьера Алексея Гончарука.

Вчера, 4 сентября, новый Кабинет министров Украины обнародовал постановления об увольнении 36 заместителей и первых заместителей бывших министров, передает "Диалог.UA".

В полном списке значатся чиновники из 12 ведомств. Например, своих должностей лишились заместители министра по делам оккупированных территорий и перемещенных лиц: Виктория Воронина; Юрий Грымчак; Георгий Тука. Юсуф Куркчи.

Министерство аграрной политики и продовольствия: Ольга Трофимцева; Виктор Шеремета; Владимир Топчий; Елена Ковалева. Министерство спорта: Николай Мовчан; Ярослав Войтович; Николай Даневич Игорь Гоцул.

Министерство культуры : Юрий Рыбачук; Тамара Мазур Дмитрий Золотухин Эмине Джапарова. Министерство здравоохранения: Павел Ковтонюк; Александр Линческий.

Министерство образования и науки: Роман Греба; Максим Стриха. Министерство обороны и заместители министров юстиции: Игорь Павловский Светлана Глущенко; Ирина Садовская; Сергей Петухов; Иванна Смачило; Иван Лещина; Денис Чернышов Елену Сукманову.

Министерство экономического развития и торговли: Михаил Титарчук; Юрий Бровченко. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ: Лев Перцхаладзе; Тарас Токарский. Также были уволены первый заместитель министра ветеранов освобожден Григорий Галаган.

А от должности заместителя министра соцполитики освобождена Александра Чуркина. Напомним, Супрун ярко ответила на свое увольнение всем критикам и хейтерам в Сети - кадры. Ранее сообщались неизвестные факты о министрах из "команды Зеленского".



Источник: www.dialog.ua