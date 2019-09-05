- В Украине увеличились выплаты декретных пособий08:48
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- Назван главный недостаток нового Кабмина: «придется менять людей»08:15
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
- ВР планирует расширить полномочия президента07:45
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- На Ровенском полигоне умер военный20:32
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- "Ловушка захлопнется", - Портников рассказал, в какой "капкан" попали украинцы с решением Зеленского19:03
- «Курорт для убийц за наши деньги. Вообще ох**ли? Мрази!» Сеть в гневе из-за VIP-условий в колонии Зайцевой18:34
В Украине увеличились выплаты декретных пособий
Фонд социального страхования увеличил на 14% финансирование декретных выплат. Об этом сообщила пресс-служба ФССУ.
С начала года Фонд страхования выплатил пособия по беременности и родам на сумму 2,63 миллиарда гривен. Это на 14% больше чем в аналогичный период 2018 года.
Всего пособие получили более чем 93 тысячи женщин.
ФССУ профинансировал 108 тысяч листков нетрудоспособности в связи с беременностью и родами, которые выдаются с 30 недели беременности на 126 календарных дней. Однако в случае возникновения осложнений, выдается еще один листок нетрудоспособности.
Выплаты по декрету равняются размеру средней зарплаты. И их выплачивает Фонд.
Читайте также: Александр Гончаров: “В третьем квартале Украина должна выплатить почти $4 млрд”
В ФССУ напомнили, чтобы пособие было получено вовремя и не было проблем, лисок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев с окончания отпуска по беременности и родам.
Источник: antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, страхование, декретный отпуск
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев
- "Все будем менять", - Разумков впервые начал открыто говорить о медреформе. ВИДЕО
- В Украине изменятся правила обращения к врачу, следующий шаг — платная медицина
- В Украине начнут закрывать страховщиков
- Аренда автомобиля за границей что нужно знать
- Кабмин может перенести сроки увеличения минимального страхового стажа
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
- Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств» 21:53
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение20:58
- «Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»19:31
- Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России18:02
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО17:19
- «Без фуникулера здесь не обойтись»: горловчанин показал одну из главных «бед» города. ВИДЕО16:40
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО15:59
- В Украине увеличились выплаты декретных пособий08:48
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- Назван главный недостаток нового Кабмина: «придется менять людей»08:15
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
- ВР планирует расширить полномочия президента07:45
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта22:18
- Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств» 21:53
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта22:18
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти17:01
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака
- Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО