В «Укрэнерго» правоохранители проводят обыски

05.09.2019 12:30

Нацполиция Украины проводит обыски в НЭК «Укрэнерго».

Такую информацию обнародовало издание РБК-Украина, ссылаясь за данные представителей компании.

Сообщается, что сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЕС, который реализуется уже несколько лет при поддержке международных кредиторов.

Источник: https://donpress.com