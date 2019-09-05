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В «Укрэнерго» правоохранители проводят обыски
05.09.2019 12:30
Нацполиция Украины проводит обыски в НЭК «Укрэнерго».
Такую информацию обнародовало издание РБК-Украина, ссылаясь за данные представителей компании.
Сообщается, что сотрудники экономического отдела Нацполиции проводят изъятие документов по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЕС, который реализуется уже несколько лет при поддержке международных кредиторов.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обыск, Нацполиция
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