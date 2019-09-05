Виталий Кличко прокомментировал свое увольнение

05.09.2019 11:48

Кабинет министров согласовал увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Правительство обратилось в Офис президента относительно увольнения чиновника.

В свою очередь, Виталий Кличко заявил, что представление КМУ на его увольнение с должности главы КГГА является незаконным, противоречит Конституции и принципам децентрализации.

Кличко считает, со стороны Кабмина сделан шаг к двоевластию в городе, фактически — к прямому президентскому правлению.

«Такими действиями пытаются лишить людей права избирать власть, это неконституционно, речь идет об уничтожении местного самоуправления»,

— заявил на пресс-брифинге Виталий.

По словам градоначальника, против него развернута «лживая кампания по дискредитации в одном из ведущих медиа».

«Кличко могут уволить только киевляне», — заявил он, уточнив, что не получал официальных документов об увольнении.

Источник: http://kr24.com.ua