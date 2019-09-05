ВР планирует расширить полномочия президента

05.09.2019 07:45

За законопроект, который призван расширить полномочия президента проголосовали 282 депутата.

Согласно законопроекту, в 106 статью Конституции Украины внесут подпункты, позволяющие президенту создать НАБУ и назначать/увольнять директоров НАБУ и ГБР. Кроме того, президент получит возможность создавать регуляторные органы и определять их состав.

Источник: http://kr24.com.ua