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Анна Герман угрожает Зеленскому: "тронешь нас" – конец мирному процессу и жизни в Украине. ВИДЕО

06.09.2019 18:49
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Анна Герман угрожает Зеленскому: "тронешь нас" – конец мирному процессу и жизни в Украине. ВИДЕО

Бывшая "регионалка" Анна Герман надеется, что Зеленскому не так просто что-то вбить в голову и он не станет делать резких поступков.

Об этом она сообщила в прямом эфире, передает "Диалог.UA".

Ранее Герман разразилась пророссийской позицией об Украине. Герман подчеркнула, что в новой команде президента есть "люди прошлого" и одним из таких является Александр Ткаченко. Герман надеется, что Зеленский не тот человек, который будет слушать всех подряд и прислушиваться к их мнению, в противном случае нормальной жизни в Украине не будет, как и мирного процесса. Также бывшая "регионалка" сообщила, она сохраняет надежду на то, что Зеленский заступится за телеканал NewsOne и не допустит его закрытия.

В эфире NewsOne Анна Герман заявила, что наша страна якобы движется в сторону раскола и федерализации, на что, по ее словам, указывает множество конфликтов между местными властями и президентом.



Теги: Украина, Донбасс, конфликт, раскол, телеканал, федерализация, Зеленский
 
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