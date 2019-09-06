Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Цемах уже мог дать показания следователям по делу "MH17" в Киеве: в Сеть попали подробности

06.09.2019 10:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Цемах уже мог дать показания следователям по делу "MH17" в Киеве: в Сеть попали подробности

Голландские следователи по делу катастрофы "MH17" уже почти неделю находятся в Киеве, но неизвестно, дал ли им показания боевик "ДНР" Владимир Цемах.

Журналистка Ирина Ромалийская, ссылаясь на свои источники, сообщила в Сети, что следователи по делу "MH17" из Нидерландов с субботы находятся в Киеве, передает "Диалог.UA".

Однако, неизвестно главное, дал ли им показания боевик "ДНР" Цемах, являющийся одним из первых подозреваемых в трагедии "Боинга 777".

Автор подчеркивает, что Цемах в нидерландском деле о сбитом российским "БУКом" "Боинге" не свидетель, а подозреваемый. "Мои источники утверждают, что голландские следователи с субботы находятся в Киеве. Дал ли Цемах им показания, я не знаю", - пишет журналистка. Также Ромалийская подчеркнула, что Цемаха удалось вывезти в Украину ценой жизни одного сотрудника СБУ. "Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили!) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены", – отмечает Ромалийская.



Теги: Донбасс, Киев, Нидерланды, Боинг, боевик, показания, следователь, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх