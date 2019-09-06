Этого нельзя делать! Зеленский ответил на петицию о легализации оружия в Украине

06.09.2019 18:33

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию по легализацию огнестрельного оружия в Украине и считает, что на сегодняшний день этого нельзя делать. Об этом говорится в петиции, которая набрала необходимое количество голосов (не менее 25000), пишет Сегодня.

Автор петиции призвал президента обеспечить гарантированное Конституцией Украины право граждан на самозащиту, в том числе с использованием оружия и направить в Раду законопроект о регулировании оборота оружия в обществе.

Также отмечается, что такая законодательная инициатива якобы должна привести к уменьшению уровня преступности, существенному повышению уровня общественной безопасности и обороноспособности страны и поможет эффективно решать проблему оборота неучтенного оружия.

В свою очередь Зеленский считает, что комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере, прежде всего, с учетом анализа опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности в государстве, "может стать надежной основой для принятия правильных решений в вопросах предотвращения возникновения дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни".

"Несмотря на определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность – человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", – ответил президент.

Глава государства добавил, что предложения автора петиции будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы.