Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Этого нельзя делать! Зеленский ответил на петицию о легализации оружия в Украине

06.09.2019 18:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Этого нельзя делать! Зеленский ответил на петицию о легализации оружия в Украине

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию по легализацию огнестрельного оружия в Украине и считает, что на сегодняшний день этого нельзя делать. Об этом говорится в петиции, которая набрала необходимое количество голосов (не менее 25000), пишет Сегодня.
Автор петиции призвал президента обеспечить гарантированное Конституцией Украины право граждан на самозащиту, в том числе с использованием оружия и направить в Раду законопроект о регулировании оборота оружия в обществе.
Также отмечается, что такая законодательная инициатива якобы должна привести к уменьшению уровня преступности, существенному повышению уровня общественной безопасности и обороноспособности страны и поможет эффективно решать проблему оборота неучтенного оружия.
В свою очередь Зеленский считает, что комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере, прежде всего, с учетом анализа опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности в государстве, "может стать надежной основой для принятия правильных решений в вопросах предотвращения возникновения дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни".
"Несмотря на определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность – человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", – ответил президент.
Глава государства добавил, что предложения автора петиции будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы.



Теги: Донбасс, оружие, легализация, ответ, петиция, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх