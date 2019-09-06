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НБУ вводит в обращение монету, номиналом 5 грн
Национальный банк Украины запланировал выпуск новых монет номиналом 5 гривен, которые будут введены в обращение уже этой осенью. Об этом во время брифинга сообщил глава НБУ Яков Смолий, пишут Новости Мариуполя.
«Сейчас я не готов сказать, когда выпуск 5 гривень. Но думаю, это ожидается осенью», — сказал глава регулятора.
По словам Смолия, изымать из обращения бумажные купюры номиналом 5 грн НБУ не планирует, но их печать будет прекращена. Также этими банкнотами не будут дополнительно пополнять денежный оборот.
Данная процедура была запланирована еще в июне нынешнего года. Таким образом, НБУ выполняет ранее озвученный план.
Напомним, что в апреле 2018 года НБУ ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн, которыми в июле 2019-го решил полностью заменить бумажные купюры соответствующего номинала.
Теги: Донбасс, Национальный банк, монета, номинация
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