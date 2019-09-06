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У Зеленского запустят Раду в "турборежим": "Слуге народа" дана команда принимать 7-10 законов в день

06.09.2019 11:09
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У Зеленского запустят Раду в "турборежим": "Слуге народа" дана команда принимать 7-10 законов в день

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал планы пропрезидентской партии на работу в Раде.

Вчера, 5 сентября, прошла встреча президента Владимира Зеленского и фракции "Слуга народа", которую возглавляет Давид Арахамия, передает "Диалог.UA".

В частности, он заявил, что в команде Зеленского хотят принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день. "Мы задали этакую рамочку турборежима работы Верховной Рады, что означает принятие не менее 7-10 законопроектов за пленарный день", - отметил он. По его словам, такие темпы работы будут нести за собой много работы в комитетах, так как все законопроекты должны достаточно быстро обсуждаться. "У нас еще есть около 500 законопроектов, которые мы хотим принять как можно быстрее, и для этого решаем, что является наиболее эффективным путем для принятия этих изменений", - резюмировал Давид Арахамия.



Теги: Донбасс, закон, законопроект, Верховная Рада, Слуга народа, Зеленский
 
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