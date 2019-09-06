- У Зеленского запустят Раду в "турборежим": "Слуге народа" дана команда принимать 7-10 законов в день11:09
- Цемах уже мог дать показания следователям по делу "MH17" в Киеве: в Сеть попали подробности10:31
- Бородай пригрозил Украине масштабным наступлением России и заявил, что все ее территории должны стать "русскими"09:28
- Гороскоп на 6 сентября: Близнецов ждут испытания, а Львам стоит навести красоту08:12
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего21:42
- Американские сенаторы встретились с Зеленским и другими представителями власти21:15
- Путин готовится убрать Медведева? Громкий конфликт в российской власти обострился до предела20:21
- Донецк содрогнулся от мощного взрыва, местные жители в панике20:00
- Порошенко грозит тюрьма, названы сроки: «додавливать есть за что»19:46
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку19:20
У Зеленского запустят Раду в "турборежим": "Слуге народа" дана команда принимать 7-10 законов в день
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал планы пропрезидентской партии на работу в Раде.
Вчера, 5 сентября, прошла встреча президента Владимира Зеленского и фракции "Слуга народа", которую возглавляет Давид Арахамия, передает "Диалог.UA".
В частности, он заявил, что в команде Зеленского хотят принимать не менее 7-10 законопроектов за пленарный день. "Мы задали этакую рамочку турборежима работы Верховной Рады, что означает принятие не менее 7-10 законопроектов за пленарный день", - отметил он. По его словам, такие темпы работы будут нести за собой много работы в комитетах, так как все законопроекты должны достаточно быстро обсуждаться. "У нас еще есть около 500 законопроектов, которые мы хотим принять как можно быстрее, и для этого решаем, что является наиболее эффективным путем для принятия этих изменений", - резюмировал Давид Арахамия.
Теги: Донбасс, закон, законопроект, Верховная Рада, Слуга народа, Зеленский
- Верховная Рада объявила Крым "оккупированной территорией"
- Нардепы "Слуги народа" хотят взять "под контроль" все телефоны украинцев - детали нового закона
- Неуплата алиментов может жестко «аукнутся» украинцам
- Евромайдан и Автомайдан объявили вне закона
- Вместо отменённых законов Верховная Рада приняла четыре новых
- Боевики «ДНР» устроили стрельбу рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ12:11
- НВФ нарастили число обстрелов на Донбассе: 1 военный погиб, один ранен11:48
- Зарабатывают на пули для украинцев: как боевики ДНР-ЛНР экспортируют сигареты в Европу11:30
- «Ситуация динамично меняется»: Арахамия прокомментировал возможность амнистии членов НВФ10:52
- Россияне ежедневно убивают бойцов ВСУ: что происходит на Донбассе во время "перемирия"10:09
- Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь09:52
- Боевики «ДНР» в Горловке разместили САУ возле жилых домов09:11
- Названы 4 версии спецоперации по освобождению Цемаха: "Фенольные отстойники Горловки еще не испарились"08:50
- В Донецке на Макшоссе произошла авария с участием пожарной машины: соцсети08:29
- Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков07:51
- Боевики «ДНР» устроили стрельбу рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ12:11
- НВФ нарастили число обстрелов на Донбассе: 1 военный погиб, один ранен11:48
- Зарабатывают на пули для украинцев: как боевики ДНР-ЛНР экспортируют сигареты в Европу11:30
- У Зеленского запустят Раду в "турборежим": "Слуге народа" дана команда принимать 7-10 законов в день11:09
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве11:00
- «Ситуация динамично меняется»: Арахамия прокомментировал возможность амнистии членов НВФ10:52
- Цемах уже мог дать показания следователям по делу "MH17" в Киеве: в Сеть попали подробности10:31
- Россияне ежедневно убивают бойцов ВСУ: что происходит на Донбассе во время "перемирия"10:09
- Евро-2020: прогноз букмекеров на матч Литва – Украина10:00
- Ситуация на пунктах пропуска: На КПВВ «Марьинка» большая автомобильная очередь09:52
- Пониженное давление: врачи назвали новую опасность22:15
- Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака18:25
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое