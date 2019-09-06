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В Украине запретили обезболивающее "Нимесил": что нет так с популярным препаратом
06.09.2019 21:50
В Украине запретили одно из эффективных обезболивающих лекарств "Нимесил". Соответствующее сообщение о запрете в Украине популярного обезболивающего препарата "Нимесил" появилось в Telegram-канале UaNews, передает "Диалог.UA".
Как выяснилось, причиной запрета стала польская маркировка лекарства и неофициальный ввоз препарата на украинскую территорию. Сейчас заблокированы все серии "Нимесила", несмотря на то что это лекарство достаточно популярное среди украинцев. По словам пациентов, "Нимесил" является одним из наиболее эффективных обезболивающих и жаропонижающих препаратов.
Теги: Донбасс, лекарство, обезболивание, запрет, аптеки
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