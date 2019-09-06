Водитель BlaBlaCar назвался мессией и изнасиловал пассажирку

06.09.2019 14:52

Водитель популярного онлайн-сервиса по совместным поездкам BlaBlaCar изнасиловал пассажирку по дороге из Одессы в Черкассы.

О происшествии в Facebook написала подруга пострадавшей Анастасия Липинская. По ее словам, за рулем был 51-летний мужчина Александр Андриенко, передает from-ua.

"По дороге мужчина угостил кофе, после которого девушка начала чувствовать слабость и засыпать. Впоследствии он начал угрожать ей, что изнасилует и хвастался своими контактами в районной полиции, мол, девушка ничего ему не сделает. Едва пришла в себя после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель отвез ее в лес и изнасиловал", – написала она.

Липинская добавила, что все произошло под Смелой, пострадавшая обратилась в полицию и к медэкспертам.

Подробности инцидента также сообщило издание "Вечерние Черкассы". Подруга 26-летней пострадавшей Анастасия Журова рассказала, что у водителя был нож.