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Водитель BlaBlaCar назвался мессией и изнасиловал пассажирку
Водитель популярного онлайн-сервиса по совместным поездкам BlaBlaCar изнасиловал пассажирку по дороге из Одессы в Черкассы.
О происшествии в Facebook написала подруга пострадавшей Анастасия Липинская. По ее словам, за рулем был 51-летний мужчина Александр Андриенко, передает from-ua.
"По дороге мужчина угостил кофе, после которого девушка начала чувствовать слабость и засыпать. Впоследствии он начал угрожать ей, что изнасилует и хвастался своими контактами в районной полиции, мол, девушка ничего ему не сделает. Едва пришла в себя после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель отвез ее в лес и изнасиловал", – написала она.
Липинская добавила, что все произошло под Смелой, пострадавшая обратилась в полицию и к медэкспертам.
Подробности инцидента также сообщило издание "Вечерние Черкассы". Подруга 26-летней пострадавшей Анастасия Журова рассказала, что у водителя был нож.
Теги: Донбасс, пассажиры, изнасилование, водитель
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