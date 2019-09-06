Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Водитель BlaBlaCar назвался мессией и изнасиловал пассажирку

06.09.2019 14:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Водитель BlaBlaCar назвался мессией и изнасиловал пассажирку

Водитель популярного онлайн-сервиса по совместным поездкам BlaBlaCar изнасиловал пассажирку по дороге из Одессы в Черкассы.
О происшествии в Facebook написала подруга пострадавшей Анастасия Липинская. По ее словам, за рулем был 51-летний мужчина Александр Андриенко, передает from-ua.
"По дороге мужчина угостил кофе, после которого девушка начала чувствовать слабость и засыпать. Впоследствии он начал угрожать ей, что изнасилует и хвастался своими контактами в районной полиции, мол, девушка ничего ему не сделает. Едва пришла в себя после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель отвез ее в лес и изнасиловал", – написала она.
Липинская добавила, что все произошло под Смелой, пострадавшая обратилась в полицию и к медэкспертам.
Подробности инцидента также сообщило издание "Вечерние Черкассы". Подруга 26-летней пострадавшей Анастасия Журова рассказала, что у водителя был нож.



Теги: Донбасс, пассажиры, изнасилование, водитель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх