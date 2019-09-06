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Возвращение Шустера: Сегодня после трехлетнего перерыва телезрители увидят «Свободу Савика Шустера». ВИДЕО
По истечение трехлетнего перерыва сегодня в 21:00 на телеканале «Украина» выйдет политическое ток-шоу «Свобода Савика Шустера». Как передает replyua.net, в эфир программа будет выходить каждую пятницу в 21:00.
В интервью журналистам на съемочной площадке Савик Шустер рассказал об основе, легшей в обновление социально-политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». «Любое ток-шоу, везде, в любой стране мира, в любом телевизионном канале ток-шоу построено на конфликте. Этот конфликт объясняет людям и проливает свет на то, что реально происходит. Истина в конфликте», - пояснил Шустер. Также он добавил, что участниками первого эфира станут лидеры пяти партий, избранных в парламент.
Со слов журналиста, возобновление передачи произошло по инициативе телеканала «Украина».
Кроме того, Шустер сообщил о единственном «рискованном» условии в контракте - если рейтинг будет ниже среднего рейтинга канала, «Украина» вправе сразу закрыть ток-шоу.
Теги: Донбасс, Савик Шустер, программа, эфир, возвращение
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