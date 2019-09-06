Возвращение Шустера: Сегодня после трехлетнего перерыва телезрители увидят «Свободу Савика Шустера». ВИДЕО

06.09.2019 16:28

По истечение трехлетнего перерыва сегодня в 21:00 на телеканале «Украина» выйдет политическое ток-шоу «Свобода Савика Шустера». Как передает replyua.net, в эфир программа будет выходить каждую пятницу в 21:00.

В интервью журналистам на съемочной площадке Савик Шустер рассказал об основе, легшей в обновление социально-политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». «Любое ток-шоу, везде, в любой стране мира, в любом телевизионном канале ток-шоу построено на конфликте. Этот конфликт объясняет людям и проливает свет на то, что реально происходит. Истина в конфликте», - пояснил Шустер. Также он добавил, что участниками первого эфира станут лидеры пяти партий, избранных в парламент.

Со слов журналиста, возобновление передачи произошло по инициативе телеканала «Украина».

Кроме того, Шустер сообщил о единственном «рискованном» условии в контракте - если рейтинг будет ниже среднего рейтинга канала, «Украина» вправе сразу закрыть ток-шоу.