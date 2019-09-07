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Адвокат Виктор Рыбин сделал важное заявление по обмену пленными

07.09.2019 09:32
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Адвокат Виктор Рыбин сделал важное заявление по обмену пленными

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией начнется ранним утром 7 сентября.

Об этом заявил украинский адвокат Валентин Рыбин, передает donpress.

Так, во время общения с журналистами Рыбин не стал раскрывать формат, по которому будет проходить процедура освобождения, но добавил, что Украина не хочет выдавать России Руслана Гаджиева:

«Мы сделали все, чтобы Украина предоставила этого человека на обмен, он был в списке, в отношении него были предоставлены все юридические процедуры. Сейчас мы не понимаем, что происходит и почему Руслан Гаджиев не доставлен в пункт обмена».

В то же время, Рыбин не исключает, что Гаджиева могут привезти в пункт обмена:

«Я уверен, что Владимиру Зеленскому не предоставили полный список людей, которые подлежат помилованию».



Теги: Украина, Россия, Донбасс, список, адвокат, помилование, освобождение, обмен пленными, Зеленский
 
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