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Адвокат Виктор Рыбин сделал важное заявление по обмену пленными
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией начнется ранним утром 7 сентября.
Об этом заявил украинский адвокат Валентин Рыбин, передает donpress.
Так, во время общения с журналистами Рыбин не стал раскрывать формат, по которому будет проходить процедура освобождения, но добавил, что Украина не хочет выдавать России Руслана Гаджиева:
«Мы сделали все, чтобы Украина предоставила этого человека на обмен, он был в списке, в отношении него были предоставлены все юридические процедуры. Сейчас мы не понимаем, что происходит и почему Руслан Гаджиев не доставлен в пункт обмена».
В то же время, Рыбин не исключает, что Гаджиева могут привезти в пункт обмена:
«Я уверен, что Владимиру Зеленскому не предоставили полный список людей, которые подлежат помилованию».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, список, адвокат, помилование, освобождение, обмен пленными, Зеленский
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