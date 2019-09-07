"Бабье лето будет ого-го!" Синоптик рассказала, что ждет украинцев

07.09.2019 15:59

Дожди из западных и северных областей Украины переместятся на восток и юг.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет from-ua.

"Атмосферный фронт погонит в восточном направлении и поэтому запад и север освободятся от дождей, а к температуре воздуха вернется совесть и она повысится", - отмечает Диденко.

По ее словам, днем температура в указанных регионах ожидается на уровне +​​22...+26 градусов. А на востоке, юге и в центральных областях пройдут периодические дожди и немного посвежеет - до +25...+29 градусов, местами столбики термометров поднимутся до отметки +30 градусов.

"В Киеве завтра без осадков, днем ​​ожидается около +23, +24 градусов. Так что не вешаем нос, молодое бабье лето и сами бабы еще могут быть ого-го", - написала Наталья Диденко.