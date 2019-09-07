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Эти кадры - все, что нужно знать об отношении Кремля к россиянам - вот так РФ встречает своих пленных
Встреча россиянами своих пленных в аэропорту Москвы кардинально отличалась от той, которую устроили украинцы узникам Кремля.
В Сети уже появились позорные кадры встречи бывших военнопленных в аэропорту Москвы, передает "Диалог.UA".
Сегодня, 7 сентября, Украина и РФ обменялись пленными. Украина передала России 35 преступников и коллаборантов, а в обмен РФ отпустила 24 украинских моряка и еще 11 политзаключенных, среди которых Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павел Гриб и другие. Их в Украине встретили очень трогательно. Помимо родных и близких в аэропорт прибыл и президент Владимир Зеленский. Было очень много цветов, слез, улыбок и объятий. А вот в Москве своих пленных встретили так, как подобает встречать "ихтамнетов". Только несколько журналистов приехали осветить их возвращение в Россию. Да и то, говорили они почти исключительно об освобожденном пропагандисте Кирилле Вышинском, других старательно не замечали.
Об остальных освобожденных, по всей видимости, упоминать пропагандистам было стыдно. И не удивительно. Практически все они террористы "Л/ДНР" и крымские предатели-дезертиры. Встречали бывших военнопленных, в частности, одиозные пропагандисты Кремля Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев. Судя по видео, только они там хлопали и кричали "Ура!".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, аэропорт, встреча, ДНР, ЛНР, террористы, соцсети, Зеленский
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