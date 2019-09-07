Названа точная дата обмена пленными с РФ - Богдан выступил со срочным заявлением

07.09.2019 07:29

Украинский адвокат Валентин Рыбин уверяет, что обмен пленными Киева и Москвы состоится по плану - 7 сентября.

В Офисе президента Украины уже выступили по этому поводу с официальным заявлением, передает "Диалог.UA".

По данным Рыбина, который является адвокатом россиян из списка на обмен, Киев и Москва обменяются пленными утром в субботу, 7 сентября. Ранее он отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указы о помиловании 12 гражданам РФ, которые будут переданы Москве. Глава ОП Богдан в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. "Я не могу комментировать освобождение, не все знаю, не все могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - заявил представитель Зеленского.