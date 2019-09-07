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"Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными

07.09.2019 20:55
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"Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными

Ветеран АТО и известный политический блогер Алексей Петров на своей странице в одной из социальных сетей написал о том, что в ближайшее время обмен вс же произойдет. Петров прдепологает, что скорее всего это случится завтра, или послезавтра, пишет from-ua.
Однако он обозначил, что всеобщая радость в любом случае прекрасной вести о возвращеннии украинских парней домой сможет затимит печальный факт того, что мы проиграли "политическую войну" с Россией из-за того, что согласились обменять одного из полит-заключенных.
Петров также акцентирует внимание на том, что необходимо признать, что играть в долгую, это талант, но дан он далеко не каждому.



Теги: Украина, Донбасс, обмен, проигрыш, пленные
 
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