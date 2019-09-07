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Россия срочно подняла боевую авиацию в сторону Украины - что происходит

07.09.2019 14:28
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Россия срочно подняла боевую авиацию в сторону Украины - что происходит

На украино-российской границе замечена боевая авиация армии России. Это может быть связано с обменом.

О полетах российских истребителей около украинской границы рассказал Telegram-канал "Диванный аналитик", передает "Диалог.UA".

Ссылаясь на соцсети, ресурс сообщил о появлении российских истребителей рядом с украинской границей утром в субботу, 7 сентября. "У границы России и Украины барражируют три "вроде как Су-35"" - сообщил "Диванный аналитик". Он предположил, что такая активность российской военной авиации рядом с Украиной связана с процессом обмена пленных. "Вероятнее всего, они будут страховать борт в момент пересечения границы России и Украины от всевозможных случайностей со стороны украинской авиации и ПВО", - сообщил ресурс. Он также уточнил, что это могут быть и обычные учения.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, учения, авиация, ПВО, обмен пленными
 
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