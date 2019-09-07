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Синоптики огорчили украинцев свежим прогнозом: когда начинается настоящая осень
Известный синоптик рассказала, вернется ли в Украину тепло или же стоит ждать похолодания, передает from-ua.
Так, в воскресенье, 8 сентября, в западных областях ожидается дождливая погода с температурой до +20 градусов тепла. В южных - до 28 выше нуля.
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, осень в Украину придет раньше 15 сентября.
"По моим расчетам, уже 11−13 сентября задождит, столбик термометра днем не поднимется выше 20 градусов, а ночью будет опускаться ниже 5 градусов тепла. В октябре погода в Украине будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах. Так, на юге тепло сохранится и температура днем будет доходить до 22 градусов тепла, а на севере будет на 5−7 градусов ниже. Второй месяц осени ожидается дождливым, по несколько дней подряд будет длиться ненастье. Впрочем, им на смену придут дни с солнечной, но нежаркой погодой", - рассказал синоптик.
Теги: Украина, Донбасс, осень, прогноз погоды
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