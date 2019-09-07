"Слезы наворачивались на глаза": генерал рассказал о поступке Зеленского на Донбассе

07.09.2019 18:37

Владимир Зеленский до глубины души поразил всех украинцев своим поступком на Донбассе.

Так, президент Украины записал очень чувственное обращение касательно погибших на Донбассе солдат, пишет from-ua.

Президент подчеркнул, что быть главнокомандующим это нелегкая работа, ведь ты в ответе за каждую жизнь и каждый день на фронте.

Соответствующее заявление сделал военный дипломат, а также председатель Общественного совета при Минобороны, генерал-майор запаса Петр Гаращук.

Он считает, что Владимир Зеленский честно пытается закончить войну, а когда речь идет о гибели украинских воинов, президенту приходится особенно тяжело.

Гаращук отметил, что когда президент говорил о смерти четырех украинских военных, то у него сильно дрожали губы и бегали глаза.

Именно таким непростым путем, обычный человек и может стать главнокомандующим.

На вопрос о том, помогла ли смерть украинских военнослужащих на Донбассе, генерал-майор категорично ответил, что нет.

Гаращук подчеркнул, что акт выражения сочувствия был определенным поводом для заявления главнокомандующего. Так, именно в тот день по словам генерал-майора, Владимир Зеленский и стал тем самым Верховным главнокомандующим. Не просто получил статус вместе с должностью президента, а прочувствовал глубину ответственности за чужие жизни , как другие офицеры, военнослужащие, генералы ВСУ, сотрудники Минобороны и госслужащие.