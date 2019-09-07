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"Слезы наворачивались на глаза": генерал рассказал о поступке Зеленского на Донбассе
Владимир Зеленский до глубины души поразил всех украинцев своим поступком на Донбассе.
Так, президент Украины записал очень чувственное обращение касательно погибших на Донбассе солдат, пишет from-ua.
Президент подчеркнул, что быть главнокомандующим это нелегкая работа, ведь ты в ответе за каждую жизнь и каждый день на фронте.
Соответствующее заявление сделал военный дипломат, а также председатель Общественного совета при Минобороны, генерал-майор запаса Петр Гаращук.
Он считает, что Владимир Зеленский честно пытается закончить войну, а когда речь идет о гибели украинских воинов, президенту приходится особенно тяжело.
Гаращук отметил, что когда президент говорил о смерти четырех украинских военных, то у него сильно дрожали губы и бегали глаза.
Именно таким непростым путем, обычный человек и может стать главнокомандующим.
На вопрос о том, помогла ли смерть украинских военнослужащих на Донбассе, генерал-майор категорично ответил, что нет.
Гаращук подчеркнул, что акт выражения сочувствия был определенным поводом для заявления главнокомандующего. Так, именно в тот день по словам генерал-майора, Владимир Зеленский и стал тем самым Верховным главнокомандующим. Не просто получил статус вместе с должностью президента, а прочувствовал глубину ответственности за чужие жизни , как другие офицеры, военнослужащие, генералы ВСУ, сотрудники Минобороны и госслужащие.
Теги: Донбасс, слезы, генерал, Зеленский
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