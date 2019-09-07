Спецборт РФ Ту-204 приземлился в аэропорту Киева. ВИДЕО

07.09.2019 12:48

Самолет летного отряда "Россия" Ту-204 приземлился в аэропорту Борисполь. В Украину он прибыл пустым.

В Сети уже появились кадры с российским самолетом в украинском аэропорту, передает "Диалог.UA".

Сегодня, 7 сентября, начался обмен пленных между Украиной и РФ. Ранее стало известно, что украинский самолет уже прибыл в московский аэропорт "Внуково-2". Почти одновременно в Борисполе приземлился российский спецборт. Об этом написал украинский журналист Роман Цаплиенко в Facebook. "Давно не видел. Самолет с триколором на рулежке в Борисполе. Обмен идет. Ждем, когда наши вернутся домой", - написал он.

Появилось и видео приземления российского самолета в Борисполе.

Ранее СМИ уверяли, что российским самолетом в Украину уже везут заключенных. Это оказалась неправда. Он прибыл пустой забирать российские лица из списка. По всей видимости, самолеты отправятся домой вместе с пленными, как только Киев и РФ утрясли все детали по спискам.