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Трамп пытается манипулировать Зеленским - СМИ
Ради второго срока Дональд Трамп шантажирует украинского гаранта пересмотром военной помощи Украине.
Как известно, в 2020 году в США пройдут очередные выборы президента. Пока еще действующий американский гарант Дональд Трамп намерен пройти на второй срок. Его основным конкурентом является Джо Байден. Американский президент пытается манипулировать Владимиром Зеленским, чтобы тот помог ему выиграть выборы, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Washington Post.
Ради своих амбиций Трамп готов пойти на многое. В том числе и на шантаж украинского лидера, намереваясь пересмотреть военную помощь Украине. В издании заявляют, что Трамп просит Зеленского уделить особое внимание расследованию в отношении Байдена, которое недавно было открыто в Украине. Призыв Трампа о возобновлении расследования против Байдена передал близкому партнеру Зеленского личный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани. Напомним, что ранее сын Джо Байдена Хантер входил в состав совета директоров в украинской газовой компании. Занимая пост вице-президента, отец Хантера Байдена поспособствовал увольнению генпрокурора Украины за то, что тот инициировал расследование деятельности предприятия.
Теги: Украина, США, Донбасс, выборы, помощь, Джо Байден, Дональд Трамп, военная техника, Зеленский
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