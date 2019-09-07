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Украинских водителей ждет тяжкий удар
Большинство привезенных авто в Украину не смогут получить положительные результаты после техосмотра.
По ранее обнародованным данным, к 2022 году в Украину должны вернуть обязательный техосмотр для автомобилей, пишет from-ua.
Специалисты предупреждают автомобилистов о том, что решение может сократить «пропускной порог» импортируемых машин. По словам главы Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и автодилеров Олега Назаренко, обязательный техосмотр смогут пройти лишь 10-20% ввезенных в нашу страну б/у иномарок.
Вся проблема состоит в том, что многие машины, которые украинцы покупают за границей, часто не соответствуют требованиям ЕС в вопросе экологичности.
У проблемы будет отличная возможность для развития новых коррупционных схем. По словам эксперта, обязательный техосмотр приведет к большой подделке итогов проверок за деньги.
Назаренко отметил, что в теории автомобили, которые не смогут пройти осмотр, не будут допускаться на украинские дороги.
Теги: Украина, Донбасс, водитель, техосмотр
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