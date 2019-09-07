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Зеленский похвалил Путина, стало известно, чем так отличился кремлевский диктатор
Президент Украины Владимир Зеленский дал первый комментарий о проведенном обмене пленных с Россией, рассказав о договоренностях с Путиным.
Украинские политзаключенные вернулись из России в Украину – это первый этап прекращения войны, данные были обещания выполнены, передает "Диалог.UA".
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге 7 августа, встречая борт с украинцами, которые вернулись в рамках большого обмена между Украиной и Россией.
"7 августа у нас состоялся разговор с Владимиром Путиным и мы договорились о возвращении и освобождении наших моряков и военнопленных в течение месяца. Это первый этап прекращения войны. Я считаю, что первый этап выполнен. Я президент Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали, не меняя при этом наших договоренностей", – подчеркнул Зеленский. Президент Украины также рассказал, что договорился с Путиным "о первом этапе прекращения войны, возвращении наших пленных, территорий". По его словам, второй этап освобождения будет продолжен в минском процессе.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, Минские договоренности, обмен пленными, Зеленский
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