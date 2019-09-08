"Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО

08.09.2019 15:04

Один из освобожденных украинцев Павел Гриб сообщил, что узнал о готовящемся обмене еще 16 августа, пишет Сегодня.

"Я все время знал, что он (обмен) будет. Не на 100%, но никаких причин, того чтобы этого не произойдет не было. Два года и две недели ждал его. Но, я уже готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО №2. Это было 16 августа. Привезли. Завели в такое небольшое помещение с высоким потолком. Входит замначальника, с двумя звездами на погонах, полковник, видимо: "Ты знаешь, почему ты сюда приехал?" Я догадывался, но ответил: "Да кто его знает" – "Домой хочешь" – "Кто же не хочет домой" – "Пиши общими словами просьбу помиловать". Но, черт его возьми! Я ничего не написал. Не захотел. И все об этом спрашивают, но это – технический вопрос. Могли сами опубликовать, подделать подпись", - рассказал он.

Павел Гриб также отметил, что из развлечений за решеткой было только радио.

"Я два года не мог понять, как его включать, жму на кнопку, а надо было крутить громкость. Книгу на следующий день дали, фантастику "Метро 2033" (описывает жизнь людей в московской подземке после ядерной войны – Ред.). Затем были еще книги, и рисовал рисунки – всякие узоры. Делать было нечего – начал рисовать, чтобы подарить друзьям, когда вернусь", - рассказал он.

Также он добивал, что одно время еда в российском СИЗО была неудовлетворительного качества.

"В "Лефортово" давали хлеб нормального качества. Для сравнения, мне до этого давали хлеб, который можно было забросить к потолку и он там прилипал. Что-то среднее между хлебом и тестом", – рассказал бывший "узник Кремля".

При этом отвечая на вопрос о девушке в Минске, во время поездки к которой он был похищен, Павел Гриб дал понять, что ничего не знает о ее дальнейшей судьбе. "А вы знаете, где эта девушка? Может ее в живых нету", - сказал он.