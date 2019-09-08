Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень

08.09.2019 13:53

По прогнозам синоптиков, этот сентябрь будет довольно теплым, в октябре ожидается традиционная погода для середины осени, однако ноябрь удивит сильными морозами. Как информирует replyua.net, такой прогноз прозвучал от народного синоптика Леонида Горбаня.

Он рассказал, что в октябре в Украине установится комфортная погода. В южных регионах будет очень тепло, и в дневные часы в некоторые дни столбик термометра будет подниматься до отметки 22 градуса со знаком плюс. В северных регионах ожидается более прохладная погода, и в дневные часы там будет около 15 градусов тепла. В октябре будет очень дождливо, однако и солнечных дней также ожидается достаточное количество. А вот в ноябре придётся сильно померзнуть. Начиная с 7 ноября, в Украине начнутся очень холодные дожди. Потом ожидается небольшое прояснение, но после 15 ноября начнутся дожди с мокрым снегом, ночью ожидаются сильные заморозки.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, ближе к концу ноября в Украину зайдёт очень холодный атмосферный фронт из Сибири. Начнутся настоящие зимние морозы, в дневные часы прогнозируется мокрый снег.