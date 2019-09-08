Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев

08.09.2019 20:18

Бывший узник Кремля Павел Гриб после возвращения в Киев поделился подробностями своего двухлетнего заключения в российских тюрьмах.

Гриб уверяет, что знал о своем скором освобождении еще в середине августа, передает "Диалог.UA".

Павел Гриб, которого в рамках обмена 7 сентября удалось вытащить из застенков российских тюрем, пообщался с журналистами. С его слов, он уже 16 августа узнал о своем скором освобождении, когда его неожиданно перевели не в тюрьму, а в московское СИЗО Лефортово. "Я все время знал, что он (обмен - ред.) будет… Два года и две недели ждал его. Но я уже готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО № 2. Это было 16 августа. Привезли. Завели в такое небольшое помещение с высоким потолком. Входит замначальника, с двумя звездами на погонах, полковник, видимо: "Ты знаешь, почему ты сюда приехал?" Я догадывался, но ответил: "Да кто его знает"" - рассказал бывший политзаключенный. С его слов, замначальника СИЗО требовал писать заявление на помилование, если он "хочет домой". Гриб отказался это делать.

Рассказал парень и о том, что с ним было в российском СИЗО. С его слов, из развлечений там было только радио и пара книг. Чтобы не сойти с ума от скуки, он начал рисовать.

Еда, которой его кормили в изоляторе, оставляла желать лучшего. Хлеб больше походил на тесто и без проблем прилипал к потолку, когда его туда бросали.

Сказал Гриб также парус слов о девушке, из-за которой он оказался в российской тюрьме. Она выманила его в Беларусь, где молодого человека схватили спецслужбы РФ. Бывший политзаключенный подозревает, что ее уже нет в живых.