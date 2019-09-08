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После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор

08.09.2019 17:51
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После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор

Вечером в субботу, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook, передает donpress.

«Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении.

Переговоры также прокомментировали в пресс-службе Кремля. Отмечается, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны.

«Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся в Украине и России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон.

«В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита «Нормандской четверки» президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер», — сообщила пресс-служба.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, телефон, разговор, Минские договоренности, нормандский формат, обмен пленными, Зеленский
 
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