- После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор17:51
- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень13:53
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- СМИ: один из пленных украинцев может оказаться предателем, завербованным Медведчуком и ФСБ. ВИДЕО13:10
- Решил убить всю семью: на Черниговщине ветеран АТО устроил резню12:48
- У Гиркина-"Стрелкова" случился "приступ" - он готов воевать против Путина11:31
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- В Черниговской области погиб военнослужащий 10:37
- Формула Штайнмаєра: Як Путін підводить Зеленського до особливого статусу Донбасу09:32
- "Решающий шаг к возобновлению конструктивного диалога": Макрон об обмене между Украиной и РФ08:52
После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор
Вечером в субботу, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook, передает donpress.
«Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении.
Переговоры также прокомментировали в пресс-службе Кремля. Отмечается, что звонок состоялся по инициативе украинской стороны.
«Дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся в Украине и России лиц. Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон.
«В ходе обмена мнениями относительно перспектив организации саммита «Нормандской четверки» президентом России отмечена необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы с тем, чтобы очередная встреча в этом формате была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер», — сообщила пресс-служба.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, телефон, разговор, Минские договоренности, нормандский формат, обмен пленными, Зеленский
- Военный эксперт: о "минской ловушке", войне на Донбассе и играх Запада
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- Зеленский похвалил Путина, стало известно, чем так отличился кремлевский диктатор
- "Нормандская встреча" может стать ловушкой для Украины: Портников объяснил, что готовит Путин
- Путин принял громкое решение по Сенцову и еще 10 политзаключенным украинцам
- Не случайность, а конец "Минску": Путин предлагал Трампу разделить Украину за 1,5 месяца до "зачистки" Захарченко
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя11:10
- Арестович: "На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая подробность, она в Станице Луганской"10:12
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах07:29
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО21:32
- Превышение допустимой концентрации в 15 раз: В Мариуполе областная передвижная экологическая лаборатория проехала по самым грязным местам. ВИДЕО20:38
- Пургин сравнил ОРДО с «Титаником» и дал мрачные прогнозы. ВИДЕО18:01
- После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор17:51
- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень13:53
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- СМИ: один из пленных украинцев может оказаться предателем, завербованным Медведчуком и ФСБ. ВИДЕО13:10
- Решил убить всю семью: на Черниговщине ветеран АТО устроил резню12:48
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- У Гиркина-"Стрелкова" случился "приступ" - он готов воевать против Путина11:31
- На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя11:10
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- Астрологи определили знаки Зодиака, которые обреченны на расставание: «нельзя быть вместе»09:52
- Формула Штайнмаєра: Як Путін підводить Зеленського до особливого статусу Донбасу09:32
- Ваш смысл жизни по знаку Зодиака09:13
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги08:36
- «Два сценария»: бывший разведчик рассказал о вариантах прекращения войны на Донбассе08:03
- Составлен женский гороскоп с 9 по 15 сентября07:47
- Это лакомство предотвращает диабет, инфаркты и инсульты22:36
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку