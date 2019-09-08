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ПриватБанк поразил заявлением: стало известно, на что украинцы потратили почти 10 миллиардов
Сотрудники ПриватБанка сообщили о том, что жители Украины в июле потратили на продукты питания 9,5 миллиардов гривен.
Стоит отметить, что общий объем трат по терминалам превысил 20,8 миллиардов гривен, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на издание "Бизнес.медиа".
Также выяснилось, что на втором месте по популярности среди трат у граждан Украины оказались траты на кафе, рестораны и прочие места общественного питания. На такие заведения украинцы тратят 2,1 миллиарда гривен. Сообщается, что 10% или 2 миллиарда гривен клиенты ПриватБанка в Украине потратили на мебель, а также товары для дома. Что касается следующего пункта трат по популярности, им оказались траты на одежду и обувь. Как выяснилось, украинцы тратят 1,5 миллиарда гривен на то, чтобы одеться и обуться. Одним из наиболее популярных по расходам жителей Украины стали оплаты с карточек на лекарства, аптеки и медицину. Они составили 1,45 миллиарда гривен.
Теги: Украина, Донбасс, мебель, рестораны, обувь, одежда, расходы, ПриватБанк, продукты, медицина, терминал
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