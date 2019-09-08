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Решил убить всю семью: на Черниговщине ветеран АТО устроил резню

08.09.2019 12:48
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Решил убить всю семью: на Черниговщине ветеран АТО устроил резню

Ветеран АТО устроил поножовщину в пгт Варва (Черниговская область). Известно, что полицейские задержали подозреваемого.
Трагедия произошла 4 сентября. Мужчина убил ножом женщину и ранил своих соседей. Подозреваемым оказался бывший участник АТО, который находился в неадекватном состоянии, пишет from-ua.
Как отмечается, жертвами нападения стала бывшая семья мужчины.
Местные жители рассказали, что неадекват едва не сжег помещение сельсовета. Полицейские для обезвреживания преступника брали комнату, в которой он забаррикадировался, штурмом.
В результате правоохранители спасли селян от расправы.
По словам местных жителей мужчина напал на родственников бывшей пассии. А местный сайт «Час Чернігівський» сообщает, что «скорая» ехала на вызов 45 минут. Поэтому женщина умерла от потери крови.
«Этот человек целенаправленно шел убить всю семью», — рассказал один из жителей пгт.



Теги: Донбасс, убийство, ветеран, Черниговская область, АТО
 
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