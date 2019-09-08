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Россия выдвинула Украине требования по Донбассу после обмена пленными
После возвращения из России в Украину военнопленных моряков и политзаключенных украинцев, в России заявили, что для решения «накопившихся комплексных проблем на юго-востоке Украины», Киев должен предпринять ряд действий, пишет from-ua.
«Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на юго-востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий», — сказано в заявлении российского МИДа по поводу проведенного обмена.
В МИДе отметили, что взаимный обмен пленными стал «положительным сигналом». Не забыли при этом российские дипломаты назвать российско-украинскую войну на Донбассе «внутриукраинским конфликтом» и «обеспокоились» положением жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, требование
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