Россия выдвинула Украине требования по Донбассу после обмена пленными

08.09.2019 14:47

После возвращения из России в Украину военнопленных моряков и политзаключенных украинцев, в России заявили, что для решения «накопившихся комплексных проблем на юго-востоке Украины», Киев должен предпринять ряд действий, пишет from-ua.

«Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на юго-востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий», — сказано в заявлении российского МИДа по поводу проведенного обмена.

В МИДе отметили, что взаимный обмен пленными стал «положительным сигналом». Не забыли при этом российские дипломаты назвать российско-украинскую войну на Донбассе «внутриукраинским конфликтом» и «обеспокоились» положением жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.