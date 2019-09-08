Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами

08.09.2019 10:53

Постирали 500-гривневую купюру вместе с джинсами? В маршрутке незаметно сунули банкноту, склеенную скотчем? В магазине отказались принять потертые 200 грн? Как быть с поврежденными купюрами?

Согласно закону, большинство поврежденных купюр и монет можно обменять в банке. А есть повреждения, с которыми деньгами обязаны принимать и в магазинах. Давайте разберемся, пишет from-ua.

1. Потертости и грязь

Это самая распространенная причина сокращения срока жизни банкноты. При этом деньги с потертостями, загрязнениями и даже небольшими пятнами, например, от масла или краски, должны принимать в магазине – при условии, что все изображения отчетливо просматриваются.

Важно! Срок жизни банкнот во многом зависит от номинала — чем он ниже, тем быстрее ветшает купюра. Век 100 грн., в среднем, недолог — 1,5-2 года, а вот 500-гривневая банкнота может ходить в обращении и 5 лет.

2. Посторонние символы

Идея написать свой номер телефона на банкноте и положить ее в книгу может показаться романтичной, но на деле, используя купюры как бумагу для заметок и посланий, вы сокращаете срок их жизни. По правилам, если на банкноте есть посторонняя надпись из 2 символов и больше или рисунок, оттиск штампа, она признается ветхой и выводится из обращения. Вы можете расплатиться ею в магазине, но как только она попадет в банк, купюру уничтожат. Деньги с производственным браком можно только обменять в банке.

Важно! Если у вас оказалась купюра, на которой есть отметки государственного знака «Образец», «Тест», другие похожие надписи, нанесенные изготовителем, ее придется оставить на память или выбросить — такие купюры неплатежеспособны, их не обменяют.

3. Разрывы и порезы

Бумага — недолговечный материал, поэтому довольно часто у банкнот появляются «ранения» разных калибров, как совместимых с жизнью денег, так и не очень. Примут в магазине купюры с такими повреждениями: небольшие проколы, не хватает уголка или края, деньги слегка надорваны. Если не хватает значительной части (деньги размокли, обгорели, попали в кислоту, разорваны на несколько частей и т. п.), нужно собрать все фрагменты, по возможности склеить и отнести их в банк для проведения экспертизы. После проверки деньги обменяют.

Важно! Если от банкноты осталось меньше 55 %, ее не примут ни в магазине, ни с банке. Придется просто выбросить.

4. Купюры окрасились

Такое может произойти, если вы случайно перед стиркой забудете деньги в кармане одежды. Купюры просто полиняли или окрасились, но все обозначения, цифры и буквы читаются? Такие деньги без проблем обменяют в банке.

Важно! Повреждения при стирке могут быть не очень заметны невооруженным глазом, но проявятся при проверке на кассе ультрафиолетом. Это случается при сильном химическом воздействии, например, отбеливателем или пятновыводителем. Такие купюры тоже можно обменять.

5. Купюра расслоилась

Вы можете собрать банкноту-Франкенштейна, если у вас есть 2 поврежденные купюры одного номинала и они по рисунку складываются в 1. Главное условие — каждая из частей должна составлять не меньше 50 % от полной площади банкноты. Такую купюру в банке обменяют. А вот банкноту, которая потеряла лицевую или оборотную сторону, то есть расслоилась, обменять уже не получится.

6. Что делать с поврежденными монетами

Металлические монеты служат дольше банкнот, и несчастных случаев с ними происходит меньше. Но если повреждения все-таки есть, действуют такие правила обмена:

если форма не изменилась, а на монете только мелкие царапины или потертости, ею можно расплачиваться;

если монета погнулась, сплющилась, надпилена, на ней есть отверстие, но при этом она сохранила не менее 75 % своей массы, такую монету обменяют в банке;

если монета оплавилась или изменила цвет под воздействием агрессивной среды, ее можно обменять;

монету полностью без изображения или часть монеты не примут даже на обмен.