В Каменском озверевшие дети выбросили сверстника из окна

08.09.2019 16:33

В субботу, 7 сентября, с окна недостроенного детского сада подростки выбросили своего сверстника.

Инцидент произошел в здании недостроенного детского сада. ЧП увидели жители соседнего дома. Об этом сообщает пользователь сети Владислава Запорожец в группе «Типичный Днепродзержинск (Каменское)» в Facebook, пишет from-ua.

«Сегодня с окна второго этажа недостроенного садика выбросили подростки своего сверстника. Вызвали скорую, полицию. Полицию уже не в первый раз вызываю. Но почему-то всем всегда пофиг. Сегодня ребёнок чудом жив. Полиция спихивает на городскую власть. Куда Ещё звонить? Я устала на это смотреть…», — написала свидетельница происходящего.

Состояние здоровья пострадавшего, а также другие детали пока неизвестны. Официальных комментариев полиции о чрезвычайном происшествии тоже нет. Но пользователи высказали свое мнение о ЧП в комментариях к посту Владиславы.

«При чем здесь недостроенный садик. Вопрос к подросткам, никто не хочет привлечь их или родителей к ответственности. Да такой, чтобы больше не повадно было другим. Показать их фото, чтобы знали наших героев в лицо!», — написала одна женщина.

«Я знаю, о каком недостроенном садике идёт речь, — прогуливаюсь иногда мимо него. Там притон наркоманов и алкашей. И если туда попали дети, то с ними, скорей всего, что-то не в порядке. Они могут научиться там наркоманить и пить… Родители не обращают внимание на них, скорее всего, это дети из пяти и десятиэтажки, они целый день предоставлены сами себе, на велосипедах гоняют туда, и ради интереса заходят в здания. Не поделили там что-то, или стали свидетелями непристойных действий…», — отметила жительница Днепродзержинска.