- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень20:43
- МИД Украины выразил протест из-за «выборов» в Крыму17:30
- Голобуцкий рассказал про тяжелое поражение Медведчука: произошел переломный момент16:49
- В Каменском озверевшие дети выбросили сверстника из окна16:33
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- Никто не заметил, как Украина выдала России еще одного ТОП-преступника15:52
- Омбудсмен РФ предложила Киеву соглашение о положении граждан15:28
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- После обмена пленными Зеленский и Путин провели телефонный разговор14:51
- Россия выдвинула Украине требования по Донбассу после обмена пленными14:47
В Каменском озверевшие дети выбросили сверстника из окна
В субботу, 7 сентября, с окна недостроенного детского сада подростки выбросили своего сверстника.
Инцидент произошел в здании недостроенного детского сада. ЧП увидели жители соседнего дома. Об этом сообщает пользователь сети Владислава Запорожец в группе «Типичный Днепродзержинск (Каменское)» в Facebook, пишет from-ua.
«Сегодня с окна второго этажа недостроенного садика выбросили подростки своего сверстника. Вызвали скорую, полицию. Полицию уже не в первый раз вызываю. Но почему-то всем всегда пофиг. Сегодня ребёнок чудом жив. Полиция спихивает на городскую власть. Куда Ещё звонить? Я устала на это смотреть…», — написала свидетельница происходящего.
Состояние здоровья пострадавшего, а также другие детали пока неизвестны. Официальных комментариев полиции о чрезвычайном происшествии тоже нет. Но пользователи высказали свое мнение о ЧП в комментариях к посту Владиславы.
«При чем здесь недостроенный садик. Вопрос к подросткам, никто не хочет привлечь их или родителей к ответственности. Да такой, чтобы больше не повадно было другим. Показать их фото, чтобы знали наших героев в лицо!», — написала одна женщина.
«Я знаю, о каком недостроенном садике идёт речь, — прогуливаюсь иногда мимо него. Там притон наркоманов и алкашей. И если туда попали дети, то с ними, скорей всего, что-то не в порядке. Они могут научиться там наркоманить и пить… Родители не обращают внимание на них, скорее всего, это дети из пяти и десятиэтажки, они целый день предоставлены сами себе, на велосипедах гоняют туда, и ради интереса заходят в здания. Не поделили там что-то, или стали свидетелями непристойных действий…», — отметила жительница Днепродзержинска.
Теги: Донбасс, окно, подростки, недострои
- В Донецке продолжат реализацию программы по энергосбережению
- Житель Мариуполя упал с высоты четвертого этажа
- Выбирайте модный и теплый наряд для окон
- В Горловке малыш упал с четвертого этажа
- В ОРДО проводится тотальная милитаризация детей и подростков
- В Мариуполе подростки избили битой пьяного прохожего, мужчина умер
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- В зоне ООС 14 обстрелов за сутки: украинские военнослужащие не пострадали11:48
- На блокпосту под Мариуполем полицейский получил травмы при задержании пьяного водителя11:10
- Арестович: "На фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая подробность, она в Станице Луганской"10:12
- “Отец-основатель” “ДНР” Пургин предрек “ЛДНР” полный крах07:29
- Судя по опыту с Ерофеевым и Александровым, это последнее фото Цемаха22:11
- В СБУ назвали число пленных украинцев, удерживаемых в ОРДЛО21:32
- Превышение допустимой концентрации в 15 раз: В Мариуполе областная передвижная экологическая лаборатория проехала по самым грязным местам. ВИДЕО20:38
- Мокрый снег и настоящие морозы: Синоптики озвучили прогноз погоды на «золотую» осень20:43
- МИД Украины выразил протест из-за «выборов» в Крыму17:30
- Париж и Берлин будут работать над дальнейшими шагами по решению конфликта на Донбассе - Елисейский дворец17:09
- Голобуцкий рассказал про тяжелое поражение Медведчука: произошел переломный момент16:49
- В Каменском озверевшие дети выбросили сверстника из окна16:33
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- Никто не заметил, как Украина выдала России еще одного ТОП-преступника15:52
- Омбудсмен РФ предложила Киеву соглашение о положении граждан15:28
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- "Хлеб к потолку прилипал": Павел Гриб рассказал о жизни в российских СИЗО15:04
- Ванга напророчила Трампу тяжелую болезнь и смерть13:58
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко13:35
- Украинцам рассказали, что делать с рваными, исписанными или окрашенными купюрами10:53
- Астрологи определили знаки Зодиака, которые обреченны на расставание: «нельзя быть вместе»09:52
- Формула Штайнмаєра: Як Путін підводить Зеленського до особливого статусу Донбасу09:32
- Ваш смысл жизни по знаку Зодиака09:13
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги08:36
- «Два сценария»: бывший разведчик рассказал о вариантах прекращения войны на Донбассе08:03
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- Масштабный протест начался в Украине, обстановка накаляется: кадры происходящего
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- Под Донецком что-то происходит: боевики активно стягивают военную технику под Горловку
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое