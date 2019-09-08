В Украине не будут принимать часть денег: важная информация, что нужно сделать

08.09.2019 08:21

Украинцы вскоре не смогут рассчитываться привычными копейками и банкнотами. Из оборота выведут купюры номиналом одна, две, пять и 10 грн. Также перестанут считаться деньгами одна, две и пять копеек. Подробнее о том, когда и какие деньги перестанут принимать в Украине – в материале Диалог.UA.

Шаг первый – в октябре 2019-го

Уже в следующем месяце украинцев ожидают сразу два денежных новшества. Во-первых, перестанут принимать копейки номиналом одна, две и пять копеек. Копейки лучше обменять – в любом украинском банке их будут принимать до 20 сентября. А в Ощадбанке, ПриватБанке и в "Авале" – до 30 сентября 2022-го. Те, кто не успеют сдать мелочь, больше не смогут их использовать по назначению. "Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5-ти, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться", – пояснили в НБУ. Во-вторых, появится купюра номиналом в 1000 грн. Глава НБУ Яков Смолий, презентуя новшество, пояснил: номинальные доходы украинцев увеличились, гривня потеряла часть своей стоимости, поэтому уже нет смысла печатать одну, две, пять гривен. Они быстро изнашиваются, а реальная покупательская способность этих купюр низкая "Учитывая рост уровня доходов и цен, украинцы уже фактически не используют монеты мелких номиналов, зато появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен", – отмечает регулятор.

Шаг второй – до 2020-го

Постепенно в Украине выведут из оборота 25 копеек, две, пять и 10 гривен. Все это произойдет до конца следующего года. Параллельно появятся монеты номиналом в пять и 10 гривен. Это поможет сократить расходы НБУ на "печать" денег. Что интересно, купюры 1,2 и 5 грн в среднем служат всего лишь около года, подсчитали в Нацбанке. Для сравнения: 500 грн, которые реже используют и к которым бережней относятся, могут "прожить" до 8 лет. Постепенно "бумажки" изнашиваются, Национальный банк забирает их из оборота и печатает новые. На печать, а это сложный процесс с несколькими уровнями защиты, иногда тратят больше, чем "стоит" купюра. Кстати, отсутствие копеек повлияет и на фактическую стоимость товаров. Цены не изменили, но сдачу уже начали округлять. Но сейчас такое правило действует только в том случае, если у кассира или покупателя нет точной суммы. А уже в октябре, когда часть мелочи вообще перестанут считать деньгами, округления при наличном расчете избежать не удастся. Так, если сумма в копейках заканчивается на от 1 до 4 копеек, то общая стоимость покупки округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек. Для примера, если сумма в чеке 25 грн 24 копейки, и у продавца и покупателя нет мелочи, заплатить можно 25 грн 20 коп. Если же в чеке 25 грн 25 коп – заплатить придется на 5 коп. больше.

Следующий шаг – переход на мобильные телефоны

Отказ от наличности. До 2020 года Национальный банк планирует увеличить количество безналичных платежей до 55%. Наличными платят "серые" зарплаты, дают взятки, покупают наркотики и т. д. Такие платежи практически невозможно проследить. За пять лет, начиная с 2015-го, в планах Нацбанка сократить оборот наличности почти в два раза. Ведущие экономические умы прогнозируют: будущие за cashless экономиками. Уже сейчас многие страны признают, что выпуск купюр небольшим номиналом несет убытки. "Это хорошо, что мы переходим на безнал в том числе и потому, что с таких платежей уплачиваются налоги. Также украинцам надежнее перейти на безнал, чем пользоваться бумажными деньгами. В случае кражи, вы просто заблокируете карточку и ничего не потеряете", – пояснил экономист Тарас Козак. В то же время по мнению финансового эксперта Василия Невмержицкого, перед тем, как вводить подобную систему, нужно иметь понимание, сколько денег банки выдают наличными. "Нужно начать со статьи расходов. Понять, почему юридическое лицо пришло в банк и получает по чеку наличные... Еще один важный момент – у нас по последним расчетам порядка 400 миллиардов гривен находятся на руках и это только наличными. Поэтому нужно провести соответствующий мониторинг", – пояснил Невмержицкий. Мобильные телефоны используют вместо карт

Банковская сфера Украины, как говорится в результатах исследования финансовых технологий, которые провели Unit.City, одна из самых развитых в Европе. И толчком к такому росту стал кризис. Практически у всех крупных банков есть собственные мобильные приложения, которые позволяют оплачивать покупки, покупать билеты и даже заниматься благотворительностью. Кроме того, несколько украинских банков внедрили систему Android Pay. В результате оплачивать, например, покупки в супермаркете можно с помощью мобильного телефона, даже если карта осталась дома. Один из смелых прогнозов – банковские карты пропадут, а их задачу будут выполнять мобильные приложения. Современные технологии постепенно вытесняют привычные для украинцев методы оплаты. И переход к безналу необратим. Уже сейчас в некоторых странах, к примеру, в Норвегии, большинство заведений принимает исключительно карты – от налички просто отказались.