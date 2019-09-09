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Андрей Данилко сделал громкое заявление: «уже начал работу, будет что-то новенькое»
Верка Сердючка может вскоре вернуться на сцену с новым репертуаром
Как стало известно, талантливый композитор и певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, признался, что хочет вернуться на большую сцену, пишет LifeStyle 24. Он уже начал работу над новыми песнями, которые. Пока не известно, когда их сможет услышать слушатель, но вероятнее всего это произойдет в канун Нового года.
О желании восстановить вокальную карьеру Верка Сердючка заявила во время грандиозного концерта на НСК «Олимпийский», который прошел 8 сентября. Это было первое выступление артиста перед украинской аудиторией после летней паузы. Поэтому выход на сцену Андрея Данилко сорвал аплодисменты в зале, а сам певец заявил, что хотел бы восстановить свою вокальную карьеру.
Эту информацию подтвердил и представитель артиста.
«Пока идет работа над новыми песнями поэтому, скорее всего, вскоре появится что-то новенькое в его творчестве. Ну, наверное, это можно расценивать, как возвращение Верки Сердючки на сцену»,
— рассказал Андрей Уренев.
Ранее сообщалось, на сайте телеканала СТБ появился яркий снимок Верки Сердючки с известным голливудским актером. Он вызвал массу положительных отзывов.
Известно, что снимку Андрея Данилко с актером Джейсоном Стэтхэмом уже четыре года. Оно было сделано во время съемок фильма, в котором играли и Стэтхэм, и Сердючка. Речь идет о боевике под названием «Шпионка», съемки которого прошли в 2015 году. Отметим, что в нем снимались также и другие знаменитости, такие как Джуд Лоу и Мелисса Маккарти.
Теги: Донбасс, культура, Верка Сердючка, Андрей Данилко
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