Автомобиль обстреляли в Киеве, съехалась полиция: подробности

09.09.2019 09:00

Стрельба на дороге в Киеве возникла во время словесной перепалки между водителями

Сотрудники киевской полиции осуществили задержание водителя, который пытался разрешить конфликт, возникший на дороге, стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В сообщении говорится, что к правоохранителям обратился 37-летний мужчина и сообщил, что рядом со станцией метро «Академгородок» в его автомобиль стрелял неизвестный.

Позже стало известно, что на улице Академика Вернадского в результате конфликта на дороге относительно первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Сначала у водителей возникла словесная перепалка, однако затем один из них достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции, которые прибыли на вызов. Им оказался мужчина 46 лет.

Было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в троллейбусе в Киеве произошла стрельба, которая повлекла за собой ранение двух пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По имеющейся информации, между двумя пассажирами произошел конфликт, во время которого один из его участников достал пистолет и выстрелил в двух пассажиров, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавшим – 28 и 43 года. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями, им оказывается медицинская помощь. Степень тяжести их повреждений будет установлена в скором времени, однако врачи говорят, что их жизни ничего не угрожает.

Следователи Голосеевского управления полиции квалифицируют произошедшее как хулиганство. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: https://kiev.politeka.net