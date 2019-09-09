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Автомобиль обстреляли в Киеве, съехалась полиция: подробности
Стрельба на дороге в Киеве возникла во время словесной перепалки между водителями
Сотрудники киевской полиции осуществили задержание водителя, который пытался разрешить конфликт, возникший на дороге, стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
В сообщении говорится, что к правоохранителям обратился 37-летний мужчина и сообщил, что рядом со станцией метро «Академгородок» в его автомобиль стрелял неизвестный.
Позже стало известно, что на улице Академика Вернадского в результате конфликта на дороге относительно первоочередности проезда оба транспортных средства остановились. Сначала у водителей возникла словесная перепалка, однако затем один из них достал пистолет и выстрелил в сторону машины оппонента.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции, которые прибыли на вызов. Им оказался мужчина 46 лет.
Было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в троллейбусе в Киеве произошла стрельба, которая повлекла за собой ранение двух пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По имеющейся информации, между двумя пассажирами произошел конфликт, во время которого один из его участников достал пистолет и выстрелил в двух пассажиров, после чего скрылся с места преступления.
Пострадавшим – 28 и 43 года. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями, им оказывается медицинская помощь. Степень тяжести их повреждений будет установлена в скором времени, однако врачи говорят, что их жизни ничего не угрожает.
Следователи Голосеевского управления полиции квалифицируют произошедшее как хулиганство. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
Источник: https://kiev.politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, полиция, автомобиль
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