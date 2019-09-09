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Богдан назвал условия отмены военного сбора
09.09.2019 15:00
Глава Офиса президента Андрей Богданв эфире «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что военный сбор, которым облагаются большинство социальных выплат в Украине, будет отменен, когда сложатся благоприятные экономические условия для этого.
«Этот вопрос бюджета. Если будет расти экономика. Экономика уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал 4,7%, чего не было раньше в Украине», — сказал он.
Стоит напомнить, что военный сбор взымается в размере 1,5% со всех доходов, определенных ст.163−164 Налогового кодекса.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Богдан, военный сбор
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