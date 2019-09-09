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ФСБ арестовала украинцев на границе с Крымом: что произошло
Федеральная служба безопасности России заявила об аресте двоих граждан Украины на админгранице аннексированного Крыма с Херсонщиной.
Так, мужчины, которые были арестованы оккупантами, якобы находились в "федеральном розыске". Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр "погрануправления ФСБ в оккупированном Крыму".
Как сообщается, один из арестованных является жителем Хмельницкой области. Он следовал в Крым через российский пункт пропуска "Джанкой".
Оккупанты утверждают, что 40-летний украинец с апреля 2019 года числится в федеральном розыске за мошенничество в крупном размере на полуострове.
Кроме того, появились данные о задержании в российском пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова жителя Крыма, который также якобы находится в розыске с 2016 года. Отмечается, что его разыскали за совершение кражи.
Стоит сказать о том, что подтверждение этой информации в других источниках отсутствует. Также нет ни фотографий, ни фамилий мужчин.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, граница, арест, ФСБ
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