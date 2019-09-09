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Глава МИД Франции рассказал, что будут требовать от Зеленского на встрече в «Нормандском формате»

09.09.2019 20:05
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Глава МИД Франции рассказал, что будут требовать от Зеленского на встрече в «Нормандском формате»

Как передает replyua.net, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан перед поездкой в Москву заявил, что обмен пленными – это настоящий прорыв в отношениях Украины и России. Запад приветствует начало конструктивного диалога.

Также главный дипломат заявил, что Франция ждет от Украины и России следующие шаги. Москва должны вывести тяжелое вооружение с территории Украины, а Украина должна, не теряя времени, провести институциональные реформы, предусмотренные Минских соглашениями.

Комментируя информацию, телеведущая и блогер Ольга Лень отметила, министр иностранных дел Франции наконец-то полностью раскрыл карты. Теперь, даже не дожидаясь официальных сообщений из Офиса президента можно прийти к выводу, что от президента Зеленского на встрече «Норманнской четверки» будут требовать провести изменения в Конституцию по автономии ОРДЛО, амнистию для боевиков, признание выборов на неподконтрольной территории всего лишь в обмен на отвод РФ тяжелого вооружения. Хотелось бы, чтобы наш президент не потерял здравый рассудок и стойкость, иначе Украина будет растерзана Россией. Читайте также – на фоне возвращения пленных потерялась одна маленькая подробность.



Теги: Донбасс, Франция, МИД, нормандский формат, Зеленский
 
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