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Госдеп США потребовал от РФ выполнить все пункты Минских договоренностей
Государственный департамент США рад известию об обмене заключенными между Украиной и Россиейи призвал Москву освободить других заключенных граждан Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепа Морган Оргатус.
«Мы постоянно призывали освободить 24 членов украинских экипажей, задержанных Россией после нападения на украинские суда в Черном море у Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также Олега Сенцова и других политических заключенных. Мы приветствуем сообщение о том, что они вернулись домой. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, включая представителей крымскотатарского общества, которые все еще остаются несправедливо заключенными», — говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что США «хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной».
«Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности достичь дипломатического решения конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений», — заключили в Госдепартаменте.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, США, Донбасс, Минские договоренности
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