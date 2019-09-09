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«Им нельзя возвращаться в Крым»: Зеленский дал задание обеспечить жильем Сенцова и Кольченко

09.09.2019 11:50
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«Им нельзя возвращаться в Крым»: Зеленский дал задание обеспечить жильем Сенцова и Кольченко

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задание найти решение вопроса с жильем для освобожденных из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова и крымского активиста Александра Кольченко.

Как передает replyua.net, об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила в интервью «BBC Украина». «Что касается постоянного жилья – мы будем этот вопрос решать, президент уже поставил соответствующее задание», – добавила она.

Кроме того, омбудсмен считает, что Сенцову и Кольченко нельзя возвращаться в Крым. «У Олега Сенцова есть мама, дети, которые также хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать», – подчеркнула Денисова.

Как известно, Сенцова арестовали 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России предъявила ему обвинения в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону принял решение приговорить Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Теги: Донбасс, Крым, жилье, Олег Сенцов, Зеленский
 
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