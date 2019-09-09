- Назван напиток, защищающий от камней в желчном пузыре22:18
- Выплата больничных: что изменилось для украинцев21:42
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление21:00
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий20:40
- Транспорт может остановиться: В Украине ухудшилась ситуация с поставками топлива на нефтебазы – СМИ20:20
- Глава МИД Франции рассказал, что будут требовать от Зеленского на встрече в «Нормандском формате»20:05
- Переподчинение Нацгвардии временно отменяется19:45
- Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям19:30
- «В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ19:00
- Андрей Данилко сделал громкое заявление: «уже начал работу, будет что-то новенькое»18:48
Назван напиток, защищающий от камней в желчном пузыре
Новые полученные учеными данные говорят о том, что любовь к кофе идет на пользу желчному пузырю. В большом количестве этот напиток защищает орган от появления камней.
«Употребление кофе в большом количестве помогает снизить риск развития камней в желчном пузыре», — констатируют исследователи из Дании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Результаты их исследования опубликованы в Journal Of Internal Medicine. Специалистами были проанализированы данные 104 493 человек.
Подсчеты, сделанные учеными, говорят о том, что любители кофе, выпивающие за день больше 6 чашек напитка, демонстрируют снижение риска развития камней в желчном пузыре на 23% (в сопоставлении с теми, кто не употребляет кофе). Каждая дополнительная порция кофе уменьшала этот риск на 3%.
Показательно, что более низкий риск пострадать от развития желчнокаменной болезни также был присущ людям с определенными генетическими вариантами, влиявшими на их склонность выпивать много кофе.
Теги: Донбасс, здоровье, кофе, желчный пузырь, камни
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»21:20
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление21:00
- Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям19:30
- «В самое яблочко»: бойцы ВСУ нанесли удар по опорному пункту НВФ19:00
- Бои гремят по всему Донбассу - жертвой страшных обстрелов армии РФ стал один боец ВСУ 12:30
- «Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои07:30
- Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»22:17
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"21:20
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- Назван напиток, защищающий от камней в желчном пузыре22:18
- Выплата больничных: что изменилось для украинцев21:42
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»21:20
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление21:00
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий20:40
- Транспорт может остановиться: В Украине ухудшилась ситуация с поставками топлива на нефтебазы – СМИ20:20
- Глава МИД Франции рассказал, что будут требовать от Зеленского на встрече в «Нормандском формате»20:05
- Переподчинение Нацгвардии временно отменяется19:45
- Еще один бывший боевик на Донбассе сдался правоохранителям19:30
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению22:37
- Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме21:50
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака