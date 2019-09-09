Назван напиток, защищающий от камней в желчном пузыре

09.09.2019 22:18

Новые полученные учеными данные говорят о том, что любовь к кофе идет на пользу желчному пузырю. В большом количестве этот напиток защищает орган от появления камней.

«Употребление кофе в большом количестве помогает снизить риск развития камней в желчном пузыре», — констатируют исследователи из Дании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.

Результаты их исследования опубликованы в Journal Of Internal Medicine. Специалистами были проанализированы данные 104 493 человек.

Подсчеты, сделанные учеными, говорят о том, что любители кофе, выпивающие за день больше 6 чашек напитка, демонстрируют снижение риска развития камней в желчном пузыре на 23% (в сопоставлении с теми, кто не употребляет кофе). Каждая дополнительная порция кофе уменьшала этот риск на 3%.

Показательно, что более низкий риск пострадать от развития желчнокаменной болезни также был присущ людям с определенными генетическими вариантами, влиявшими на их склонность выпивать много кофе.