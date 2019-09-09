Обмен пленными обернулся катастрофой для россиян: «уже мертвы», роковые детали

09.09.2019 11:15

Стало известно судьбе двух спецназовцев ГРУ РФ, на которых в 2016 году была обменена Надежда Савченко

Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, спецназовцы ГРУ ГШ РФ Александр Александров и Евгений Ерофеев, которые были обменены на бывшего нардепа Надежду Савченко, на сегодняшний день мертвы.

Как утверждает Андрей Цаплиенко, одного ГРУшника после проведения обмена зарезали возле дома, а другого отправили на «утилизацию» в Сирийскую Республику.

«Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу — среди боевых потерь», — подчеркнул журналист Цаплиенко.

Стоит напомнить, что российские военные ГРУ ВС РФ Евгений Ерофеев и Александр Александров были задержаны в мае 2015 году на Донбассе после боя вблизи г. Счастье Луганской области. Позже украинский суд признал ГРУшников виновными в ведении агрессивной войны по предварительному сговору, содействии террористической организации, и осуществлении теракта, осудив граждан РФ на 14 лет заключения. В мае 2016 года состоялся обмен задержанной россиянами на Донбассе и политзаключенной в РФ Надежды Савченко на спецназовцев ГРУ.

Ранее мы сообщали о том, что Киевский апелляционный суд отпустил на свободу боевика и экс-главу «ПВО ДНР» Владимира Цемаха, который является одним из главных фигурантов дела об уничтожении пассажирского самолета MH17. В СМИ появилась информация, что Владимира Цемаха внесли в список обмен пленными по требованию Кремля, после чего он был передан Российской Федерации в рамках обменного процесса.

«Это поможет России избежать наказания за убийство почти 300 человек. И она теперь попытается «повесить» это на Украину», — утверждают активисты.

Источник: https://politeka.net