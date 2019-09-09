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Обмен пленными обернулся катастрофой для россиян: «уже мертвы», роковые детали
Стало известно судьбе двух спецназовцев ГРУ РФ, на которых в 2016 году была обменена Надежда Савченко
Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, спецназовцы ГРУ ГШ РФ Александр Александров и Евгений Ерофеев, которые были обменены на бывшего нардепа Надежду Савченко, на сегодняшний день мертвы.
Как утверждает Андрей Цаплиенко, одного ГРУшника после проведения обмена зарезали возле дома, а другого отправили на «утилизацию» в Сирийскую Республику.
«Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу — среди боевых потерь», — подчеркнул журналист Цаплиенко.
Стоит напомнить, что российские военные ГРУ ВС РФ Евгений Ерофеев и Александр Александров были задержаны в мае 2015 году на Донбассе после боя вблизи г. Счастье Луганской области. Позже украинский суд признал ГРУшников виновными в ведении агрессивной войны по предварительному сговору, содействии террористической организации, и осуществлении теракта, осудив граждан РФ на 14 лет заключения. В мае 2016 года состоялся обмен задержанной россиянами на Донбассе и политзаключенной в РФ Надежды Савченко на спецназовцев ГРУ.
Ранее мы сообщали о том, что Киевский апелляционный суд отпустил на свободу боевика и экс-главу «ПВО ДНР» Владимира Цемаха, который является одним из главных фигурантов дела об уничтожении пассажирского самолета MH17. В СМИ появилась информация, что Владимира Цемаха внесли в список обмен пленными по требованию Кремля, после чего он был передан Российской Федерации в рамках обменного процесса.
«Это поможет России избежать наказания за убийство почти 300 человек. И она теперь попытается «повесить» это на Украину», — утверждают активисты.
Источник: https://politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, катастрофа, обмен пленными
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