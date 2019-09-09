Переподчинение Нацгвардии временно отменяется

09.09.2019 19:45

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроекта о переподчинении Национальной гвардии президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с заседания комитета.

По сообщению председателя комитета Дениса Монастырского, законопроект планируют доработать.

"Законопроект касательно Нацгвардии еще находится на доработке", - объяснил Монастырский.

После доработки будет внесен новый проект.

"Насколько мне известно, министр и президент договорились обсудить все направления коррекций, и будет внесен иной доработанный проект", - сообщил спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Напомним, что законопроект о переподчинении Нацгвардии внесен президентом в парламент как неотложный. Голосование за этот документ ожидалось на текущей пленарной неделе.

Источник: https://from-ua.com