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Политолог рассказал, смогут ли «Слуги народа» на местных выборах взять большинство в столице?
Как передает replyua.net, команда Владимира Зеленского ни за что не готова отказываться от контроля над столицей, борьба за которую идет уже третий месяц подряд. У Зеленского заинтересованы в том, чтобы иметь не только своего главу КГА, которым, по всей видимости, станет Александр Ткаченко, но и свою фракцию в Киевсовете. Причем фракция должна единолично сформировать монобольшинство.
Комментируя информацию, политолог, экономист Тарас Загородний отметил, что нужно, конечно же, понимать, что местные выборы кардинально отличаются от национальных. У Зеленского в Киеве есть примерно 45% поддержки. Но эти проценты имеет лично Зеленский, у потенциального кандидата на мэра Киева Ткаченко в Киеве нет этих 45%. У Виталий Кличко сегодня рейтинг намного больше, чем у Александра Ткаченко.
Тарас Загородний отметил, что успех кандидата в мэры от «Слуги народа» в Киеве на выборах будет зависеть от того, кто будет этот человек и будут ли его знать и воспринимать сами киевляне. Одного бренда для победы здесь будет мало. Читайте также – Путин публично предложил Украине «формулу Штайнмайера».
Теги: Донбасс, выборы, Слуга народа
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